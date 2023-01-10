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Dünya

Senegal'de şehirler arası otobüslerin gece çalışması yasaklandı

Senegal'de 8 Ocak'ta meydana gelen ve 39 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin gece çalışmasına yasak getirildi.

Fatma Esma Arslan   | 10.01.2023
Senegal'de şehirler arası otobüslerin gece çalışması yasaklandı

Dakar

Başbakan Amadou Ba, ülkede büyük tartışma yaratan kazanın akabinde yol güvenliğine ilişkin alınan yeni önlemleri, basın toplantısıyla duyurdu.

Başbakan Ba, şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin saat 23.00 ile 05.00 arasında çalışmasının yasaklandığını açıkladı.

Yeni önlemler kapsamında, 2. el lastik ithalatının durdurulacağını belirten Ba, mal ve yolcu taşıyan şehirler arası otobüslerde hız sabitleyici kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Ba, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinde en az 25, şehirler arası mal taşımacılığı yapan şoförlerde de en az 23 yaş şartı aranacağını vurguladı.

Yeni önlemlerin 72 saat içerisinde uygulamaya gireceğinin altını çizen Ba, kuralları ihlal edenlere taviz verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında, 8 Ocak'ta iki otobüsün çarpışması sonucu 39 kişi hayatını kaybetmiş, 95 kişi yaralanmıştı.

Kaza haberinin ardından ülkede 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 17 milyon nüfuslu Senegal'de her yıl yaklaşık 700 kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve kazaların yüzde 90'ı insan hatasından kaynaklanıyor.

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