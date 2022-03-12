Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,578.90
BTC/USDT
39,090.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Savaştan önce Erbil'e gelen Ukraynalı ülkesini eskisinden daha güzel inşa edeceklerini söyledi

Ukraynalı İngilizce öğretmeni Yevhenii Stryzhak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halkın birlik olması ve herkesi sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor.' dedi

Bekir Aydoğan   | 12.03.2022
Savaştan önce Erbil'e gelen Ukraynalı ülkesini eskisinden daha güzel inşa edeceklerini söyledi

Erbil

Rusya'nın ülkesine saldırısından 5 gün önce Erbil'deki ailesini ziyarete gelen ve ülkesindeki savaşla ilgili gönüllü olarak haber çevirmenliği yapan İngilizce öğretmeni Yevhenii Stryzhak, savaştan sonra Ukrayna'yı eskisinden çok daha güzel şekilde yeniden inşa etmeyi umduklarını belirtti.

Savaştan önce başkent Kiev'de yaşayan 27 yaşındaki Ukraynalı Stryzhak, ülkesinde İngilizce öğretmeni ve çevirmen olarak çalışıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından 5 gün önce Erbil'de çalışan ailesini ziyaret etmeye karar veren Stryzhak, yaklaşık 3 haftadır burada yaşıyor.

Büyükannesi hala Ukrayna'da yaşıyor

Erbil'e gelmeden önce savaş ihtimalini aklından geçirip geçirmediğini sorduğumuz Ukraynalı genç, haberlerde ülkesinin sınırlarında bir şeylerin olduğu yönünde uyarılarda bulunulduğunu ve kendisinin de bir süreliğine seyahat etmeye karar verdiğini anlattı.

Stryzhak, büyükannesinin hala Ukrayna'nın orta kesimlerindeki memleketlerinde olduğunu ve kentin nispeten daha sakin olduğunu aktararak, "Birçok arkadaşım Kiev'i terk etti. Diğer ülkelere ve Ukrayna'nın batısındaki şehirlere gitti." dedi.

"Zelenskiy, halkın birlik olması için elinden geleni yapıyor"

Ülkesindeki arkadaşlarıyla her gün yazıştıklarını ve temasta olduklarını belirten Stryzhak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin süreci yönetme şekline ilişkin şunları söyledi:

"O (Zelenskiy) halkın birlik olması ve herkesi sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Kameraların karşısına çıktığında, bizlere her şeyin zorlu olduğunu ancak savaşmaya devam etmemiz ve direnişimizi sürdürmemiz gerektiğini söylüyor."

"Şu anda kendi başımıza savaştığımızı hissediyoruz"

Stryzhak, ülkesinin hava saldırılarından dolayı büyük sıkıntı yaşadığına işaret ederek, gelişmiş roketsavar ve hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

"Ama şu anda kendi başımıza savaştığımızı hissediyoruz çünkü diğer ülkeler sadece bizi destekliyor, bize sadece düşünce ve dualarını veriyor." diyen Ukraynalı genç, ülkesine bazı silah sevkiyatlarının da yapıldığını ve gönüllü olarak savaşmaya gelenlerin de olduğunu dile getirdi.

"O (Putin) kaybedecek çünkü gerçek bizim tarafımızda"

Savaşa dair beklentilerini sorduğumuz Stryzhak, "O (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) kaybedecek çünkü gerçek bizim tarafımızda. Biz ülkemizi, toprağımızı savunuyoruz." diye konuştu.

Ukrayna ordusuna para bağışında bulunduğunu ve gönüllü olarak her gün ülkesindeki savaşa dair haberleri çevirdiğini anlatan Stryzhak​​​​​​​, "Bu savaşın Filistin, Suriye, Irak ve diğer ülkelerdeki gibi unutulup gitmesine izin vermeyin. Bunu (savaşı) bitirmemiz, herkesi bilgilendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin yeniden inşasına gönüllü olarak katılacak

Stryzhak, savaşın Ukrayna'da kalan ya da ülkeyi terk edenler dahil herkesi etkilediğini, büyük bir travma ve yara oluşturduğunu anlattı.

Ukraynalı genç, savaştan sonra ülkesinin restorasyonu için gönüllü olarak çalışmak üzere geri dönme planı olduğunu belirterek, "Umarım (savaş) yakında sona erer ve Ukrayna'yı eskisinden çok daha güzel bir şekilde yeniden inşa ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi

Benzer haberler

Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını yakında açıklayacak

Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını yakında açıklayacak

Türkiye, Ukraynalı göçmenleri ağırlayan ülkelerle tecrübe paylaşımında bulunuyor

Rusya'ya uluslararası yaptırımlar tartışması uzaya taşındı

Savaştan önce Erbil'e gelen Ukraynalı ülkesini eskisinden daha güzel inşa edeceklerini söyledi

Savaştan önce Erbil'e gelen Ukraynalı ülkesini eskisinden daha güzel inşa edeceklerini söyledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
Rusya: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi