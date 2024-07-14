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Dünya

Sakız Adası’nda çıkan yangın sakız ağaçlarını tehdit ediyor

İzmir Çeşme’nin karşısındaki Sakız Adası’nda çıkan orman yangınının sakız ağaçlarını tehdit ettiği belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Sakız Adası’nda çıkan yangın sakız ağaçlarını tehdit ediyor

Atina

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası’nın güneyindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda, yangına karşı dikkatli olunması istendi.

Yunan basını ise yangının ülkede sadece bu adada yetişen ve hem ada hem de ülke ekonomisine önemli katkısı olan sakız ağaçlarını tehdit ettiğini belirtti.

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