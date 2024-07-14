Sakız Adası’nda çıkan yangın sakız ağaçlarını tehdit ediyor
İzmir Çeşme’nin karşısındaki Sakız Adası’nda çıkan orman yangınının sakız ağaçlarını tehdit ettiği belirtildi.
Atina
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası’nın güneyindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda, yangına karşı dikkatli olunması istendi.
Yunan basını ise yangının ülkede sadece bu adada yetişen ve hem ada hem de ülke ekonomisine önemli katkısı olan sakız ağaçlarını tehdit ettiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.