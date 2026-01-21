Dolar
43.29
Euro
50.74
Altın
4,850.70
ETH/USDT
2,980.00
BTC/USDT
89,889.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ve futbolcu Emiliano Buendia, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Ryanair CEO'su O'Leary: Elon Musk, AB kuralları nedeniyle şirketimizi satın alamaz

Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın hakaretlerine tepki gösterdi ve Musk'ın Avrupa Birliği (AB) kuralları nedeniyle Ryanair'i satın alamayacağını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Ryanair CEO'su O'Leary: Elon Musk, AB kuralları nedeniyle şirketimizi satın alamaz

Brüksel

İrlanda merkezli Ryanair hava yolu şirketinin CEO'su O'Leary, Starlink'i kullanmayı reddetmesinin ardından Musk ile yaşadığı tartışmalar hakkında Dublin'de basın toplantısı düzenledi.

Musk'ın kendisine çok sinirlendiğini ve X platformundan hakaret ettiğini anlatan O'Leary, "Starlink uydu sistemi ile yaklaşık 12 aydır görüşmeler halindeyiz. Bu çok iyi bir sistem." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Starlink yetkililerinin, Ryanair yolcularının yüzde 90'ının Wi-Fi erişimi için ödeme yapacağına inandığını anlatan O'Leary, "Ne yazık ki, deneyimlerimiz bize yolcularımızın yüzde 10'undan azının bu erişim için ödeme yapacağını gösteriyor. Bu nedenle yılda 150 ile 250 milyon dolar arasındaki maliyetleri karşılayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

O'Leary, Musk'ın Ryanair'i satın almak için teklif verip vermemesi konusunda bir anket yaptığını belirterek, "Biz halka açık bir şirketiz. Musk istediği zaman teklif verebilir. Ancak Avrupa vatandaşı olmayanlar Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin çoğunluk hissesine sahip olamaz." diye konuştu.

Ryanair CEO'su, Musk'ın Ryanair'e yatırım yapmasının X platformundan daha fazla finansal getiri sağlayacağını vurguladı.

Musk, Starlink internet hizmetini Ryanair uçaklarına kurmayı reddetmesinin ardından O'Leary'ye hakaret etmiş ve işten atılması gerektiğini açıklamıştı. Buna karşı O'Leary de Musk'a tepki göstermiş, iki kişi sosyal medyada birbirine hakaret etmişti. Musk, Ryanair'i alıp almama konusunda bir anket başlatmıştı.

AB'de bir hava yolu firmasının işletme lisansına sahip olabilmesi konusunda mülkiyet ve kontrol yapısına ilişkin katı kurallar bulunuyor. AB içinde bir hava yolu şirketinin hisselerinin yüzde 50'den fazlasının AB üye ülkelere veya AB vatandaşlarına ait olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol görüntüleri paylaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ryanair CEO'su O'Leary: Elon Musk, AB kuralları nedeniyle şirketimizi satın alamaz

Ryanair CEO'su O'Leary: Elon Musk, AB kuralları nedeniyle şirketimizi satın alamaz

Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi sürecine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını mahkemeye taşıyor

AB, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılım konusunu liderlerle görüşecek

AB, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılım konusunu liderlerle görüşecek
AB'den ABD'ye "yol ayrımına geldik" uyarısı

AB'den ABD'ye "yol ayrımına geldik" uyarısı
Avrupa ülkelerinden binlerce çiftçi MERCOSUR anlaşmasını protesto etmek için Strazburg'da toplandı

Avrupa ülkelerinden binlerce çiftçi MERCOSUR anlaşmasını protesto etmek için Strazburg'da toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet