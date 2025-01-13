Rutte'den AB'ye uyarı: NATO müttefikleri arasında yeni engeller çıkarmak kendimize zarar vermek olur
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'ni (AB), üyesi olmayan NATO ülkelerinin AB'nin savunma sanayi girişimlerine katılımını engellemesi konusunda uyararak, aksi yöndeki eylemlerin İttifak'a zarar vereceğini söyledi.
Brüksel
Rutte, 1 Ekim 2024'te göreve gelmesinin ardından Avrupa Parlamentosu'na (AP) ilk ziyaretini yaptı.
Genel Sekreter, AP'nin Dış İlişkiler Komitesi, Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi ve NATO Parlamenterler Meclisi ile İlişkiler Delegasyonunun üyeleriyle bir araya geldi.
NATO ve AB'yi yakınlaştırmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gereken bir dönemden geçildiğine inandığını belirten Rutte, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken, Rusya siber saldırılarla, suikast girişimleriyle, sabotaj eylemleriyle ülkelerimize karşı istikrarsızlaştırma kampanyasını hızlandırıyor." dedi.
Rutte, Çin ve Kuzey Kore'nin de Rusya'nın "istikrarsızlaştırma kampanyası"na destek verdiğine dikkati çekerek, "Avrupa'daki güvenlik durumu konusunda derin endişelerim var. Savaşta değiliz, ama barışta da değiliz." diye konuştu.
Bu nedenle Ukrayna'ya desteği artırma gerekliliğine işaret eden Rutte, "Savunma dayanıklılığı konusunda Ukrayna, NATO ve AB el ele çalışmalı." ifadesini kullandı.
Rutte, şöyle devam etti:
"Daha güçlü savunma benim en büyük önceliğim. Daha fazla harcama yapmak, daha iyi harcama yapmak, ancak aynı zamanda daha fazla üretmekle ilgili. Savaşı kışkırtmak için değil, savaşı önlemek için."
Müttefiklerin savunma harcamalarını artırdığına değinen Rutte, "Ama dürüst olmak gerekirse yüzde 2 önümüzdeki yıllarda güvende kalmak için yeterli değil. Müttefiklerin yüzde 2'den çok daha fazla harcama yapması gerekecek. Güvenliğin bedava olmadığını iyi biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Rutte, AP milletvekillerine hitabında şu ifadeleri kullandı:
"Savunmaya daha fazla harcama yapmanın diğer önceliklere daha az harcama yapmak anlamına geldiğini biliyorum ama bu gelecekteki güvenliğimiz için büyük bir fark yaratabilir. Ortalama olarak, Avrupa ülkeleri ulusal gelirlerinin dörtte birini emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine kolayca harcıyorlar ve savunmayı çok daha güçlü hale getirmek için bu paranın yalnızca küçük bir kısmına ihtiyacımız var."
Rutte, "Ayrıca gemiler, tanklar, jetler, mühimmatlar, uydular ve insansız hava araçları dahil olmak üzere önemli varlıkların ve yeteneklerin üretimini hızla artırmamız gerekiyor." dedi.
Avrupa savunma endüstrisinin "etkileyici bir iş çıkardığını" belirterek, "ancak henüz olmamız gereken yerde değiliz" diyen Rutte, şunları söyledi:
"Endüstrimiz hala çok küçük. AB'nin savunma sanayi tabanımızı geliştirerek bu sorunu gidermek için çabalarını iki katına çıkarmasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyorum. Avrupa Savunma Sanayi Programı ile ortak güvenliğimizi güçlendirme fırsatımız var. Yine de bunu coşkuyla alkışlarken, aynı zamanda dikkatli olmanızı öneriyorum. Müttefikler arasında maliyetleri artıracak, üretimi zorlaştıracak ve AB savunma sanayi çabalarında AB dışı müttefikleri içeren inovasyonu engelleyecek yeni engeller yaratmaktan kaçınmamız gerektiğine inanıyorum. Avrupa'nın güvenliği için transatlantik savunma sanayi işbirliğinin hepimizi daha güçlü kıldığına inanıyorum. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın savunma sanayi işbirliğini benzeri görülmemiş seviyelere çıkardığı bir zamanda, NATO içindeki müttefikler arasında yeni engeller koymak kendimize zarar vermek olur."
Rutte, "Avrupa NATO'su" idealinin bir illüzyon olduğunu söyledi
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı komite toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
AB'nin, ABD'den özerk bir savunma mekanizması geliştirmesi gerekliliğine dair bir soru üzerine Rutte, "Pekala, bir tür 'Avrupa NATO'suna sahip olmak harika ama o durumda (GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunma için harcama hedefi) yüzde 2'yi unutun. Yüzde 8, 9 veya 10'a çıkarmalısınız. Kendi nükleer kapasitenizi inşa etmelisiniz ve eğer 'Avrupa NATO'sunu kurmak istiyorsanız bu 15-20 yıl sürecek." diye konuştu.
Rutte, ABD'nin NATO'ya katkısının yüzde 60'tan fazla olduğunu, bunun geriye kalan 31 üyenin toplamda yüzde 40'tan az katkı verdiği anlamına geldiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 10 veya 15 yıl içinde bir Avrupa NATO'su inşa edebileceğiniz bir illüzyon." dedi.
Transatlantik bağın, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok iyi hizmet ettiğini vurgulayan Rutte, "Öyleyse neden ABD'den kopalım? Buna karşıyım." değerlendirmesini yaptı.
Rutte, 20 Ocak'ta resmen başlayacak 2. Donald Trump dönemiyle ilgili, "Bizi daha fazla savunma harcaması için zorlayanlar onlardı. Bunda başarılı oldular ve haklıydılar." diye konuştu.
Genel Sekreter, "Trump, birçok kez haklıydı. Gelecekte birçok kez haklı olabilir ve onunla diyalog kurmalıyız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.