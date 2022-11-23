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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'yı "terör destekçisi" ilan eden Avrupa Parlamentosu siber saldırıya uğradı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP'nin Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" ilan etmesinin ardından siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Selen Temizer   | 23.11.2022
Rusya'yı "terör destekçisi" ilan eden Avrupa Parlamentosu siber saldırıya uğradı

Brüksel

Metsola, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AP, sofistike bir siber saldırı altında. Kremlin yanlısı bir grup sorumluluğu üstlendi." ifadelerini kullandı.

Bilişim uzmanlarının saldırıyla mücadele ettiğini belirten Metsola, "Bu, Rusya'yı 'terörü destekleyen ülke' ilan etmemizin ardından geldi." değerlendirmesini yaptı.

Metsola, "Benim yanıtım ise: Slava Ukraini (Ukrayna'ya Zafer)" paylaşımında bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulunda "insanlık dışı ve zalimce eylemler" düzenlediği suçlamasıyla Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan karar tasarısı, 58'e karşı 494 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

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