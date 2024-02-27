Rusya'ya bağlı Çeçenistan'da Kuran-ı Kerim yakan kişiye 3,5 yıl hapis cezası
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki mahkeme, geçen yıl Kuran-ı Kerim yakan Nikita Juravel'i 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Moskova
Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Groznıy'daki Visaitovskiy Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, Kuran-ı Kerim yakan Juravel, "manevi değerlere hakaret ettiği ve toplumsal düzeni bozduğu" gerekçesiyle suçlu bulundu.
Mahkemede, 20 yaşındaki Juravel'in 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Juravel'in avukatı Yuliya Antonova, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.
Nikita Juravel, Mayıs 2023'te Rusya'nın Volgograd kentindeki bir cami karşısında Kuran-ı Kerim'i yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Çeçenistan'a sevk edilmişti.
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