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Dünya

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'da Kuran-ı Kerim yakan kişiye 3,5 yıl hapis cezası

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki mahkeme, geçen yıl Kuran-ı Kerim yakan Nikita Juravel'i 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dmitri Chirciu  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Rusya'ya bağlı Çeçenistan'da Kuran-ı Kerim yakan kişiye 3,5 yıl hapis cezası

Moskova

Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Groznıy'daki Visaitovskiy Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, Kuran-ı Kerim yakan Juravel, "manevi değerlere hakaret ettiği ve toplumsal düzeni bozduğu" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkemede, 20 yaşındaki Juravel'in 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Juravel'in avukatı Yuliya Antonova, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.

Nikita Juravel, Mayıs 2023'te Rusya'nın Volgograd kentindeki bir cami karşısında Kuran-ı Kerim'i yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Çeçenistan'a sevk edilmişti.


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