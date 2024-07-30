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Dünya

Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde uçtu

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi üzerinde 2 Rus Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ali Cura  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde uçtu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 2 adet Tu-95ms model stratejik bombardıman uçaklarının Japon Denizi'nin tarafsız alanı üzerindeki hava sahasında 10 saatten fazla uçuş yaptığı kaydedildi.

Her iki uçağa Rus Su-35s ve Su-30sm model savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Rotanın belirli etaplarında stratejik füze taşıyıcısı bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerden savaş uçakları da eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuşun hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam olarak uygun gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Uzun menzilli uçak mürettebatı düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş yapıyor." bilgisi paylaşıldı.

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