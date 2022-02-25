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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi

Dildar Baykan Atalay   | 25.02.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi

Washington

ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu Beyaz Saray önünde protesto etti.

Sosyal medya üzerinden organize olan ABD'de yaşayan Ukraynalılar öğle saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanmaya başladı.

Göstericiler, attıkları sloganlar ve ellerindeki pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyona tepki gösterdi.

ABD'deki Ukraynalılar sabah saatlerinde de Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemişti.

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