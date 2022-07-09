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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürüyor

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Drujkovka şehrine yönelik Rus kuvvetlerince düzenlenen hava saldırıları sonucu bir alışveriş merkezi yıkıldı ve binalar hasar gördü.

Davit Kachkachishvili   | 09.07.2022
Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürüyor Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Kramatorsk

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Lisiçansk kentini geçen hafta tamamıyla kontrol altına alınmasıyla cephe hattının Slavyansk ile Bahmut kentlerine yaklaşmasıyla bölgenin Kramatorsk ve Drujkovka şehirlerine yönelik saldırılar da arttı.

Rusya-Ukrayna savaşın en yoğun olarak devam ettiği bölgelerden Donetsk'e bağlı Drujkovka şehrine Rus güçlerince 4 füze fırlatıldı.

Drujkovka'daki "Astron" alışveriş merkezi, bir insanı yardımı dağıtım merkezi, şehrin merkezindeki çocuk parkı ve diğer yapılar, sabah erken saatlerinde meydana gelen patlamalar sonucu ağır hasar gördü.

Drujkovka Polis Müdürü Dimitro Kidriapkin, AA muhabirine, saat 05.00 sularında Rusya silahlı kuvvetlerince atılan füzelerin şehir merkezine isabet ettiğini belirtti.

Cephe hattının artık şehre yaklaşmasıyla Rus kuvvetlerince düzenlenen hava saldırıların sayısının da gittikçe artmaya başladığına dikkati çeken Kidriapkin, "Rusya'nın işgal güçlerince 4 füze saldırısı düzenlendi." dedi.

Saldırılar sabah çok erken saatlerde gerçekleştiği için kimsenin yaralanmadığını ifade eden Kidriapkin, "Füzelerden biri insani yardım dağıtım merkezine isabet etti. İnsanlar orada sadece yardım alıyor." diye konuştu.

Diğer patlamalar sonucu da şehirdeki bir alışveriş merkezi ve diğer yapıların hasar gördüğünü aktaran Kidriapkin, "Cephe hattı yaklaşıyor. Rus askerleri Donetsk'in her yerini vuruyor. Ayırmadan her noktaya saldırı düzenliyorlar. Sivillerin yaşadığı yerler vuruluyor." ifadesini kullandı.

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