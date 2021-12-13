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Dünya

Rusya'nın petrol ihracatı geliri yüzde 46,5 arttı

Rusya'nın petrol ihracatı geliri, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 artarak 89 milyar dolara çıktı.

Emre Gürkan Abay   | 13.12.2021
Rusya'nın petrol ihracatı geliri yüzde 46,5 arttı

Moskova

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 191,2 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 46,5 artışla 89 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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