Dolar
38.01
Euro
41.29
Altın
3,031.82
ETH/USDT
1,967.20
BTC/USDT
84,013.00
BIST 100
9,695.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde 19 Mart'tan bu yana söndürme çalışmalarının sürdüğü petrol deposunda ikinci bir patlamanın yaşandığı ve yangının 10 bin metrekare alana yayıldığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

Moskova

Krasnodar'daki Acil Durumlar Bakanlığı biriminden yapılan açıklamada, insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle 19 Mart'tan beri yanan petrol deposuna ilişkin bilgilere yer verildi.

Depoda bu gece yeni bir patlama yaşandığı ve iki kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yangının 10 bin metrekare alana yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 456 kişi ve 181 aracın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesindeki depoya İHA'lar ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor
Arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları Resmi Gazete'de
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi

Benzer haberler

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik

İngiltere: Güvenlik garantileri olmazsa Putin, Ukrayna'da varılacak barış anlaşmasını ihlal edecek

Rosneft'in net karı geçen yıl yüzde 14,4 azaldı

Rosneft'in net karı geçen yıl yüzde 14,4 azaldı
ABD, İran ile ilgili yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran ile ilgili yeni yaptırımlar açıkladı
Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler Riyad'da 24 Mart'ta devam edecek

Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler Riyad'da 24 Mart'ta devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet