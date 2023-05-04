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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenlendi

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisinde, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı.

Ali Cura  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenlendi

Rusya

TASS haber ajansına göre, Krasnodar bölgesinde İlskiy köyündeki petrol rafinerisine İHA ile saldırı yapıldı.

Saldırı sonucunda rafinerinin rezervuarlarında yangın çıktı.

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rezervuarlardaki yangında itfaiye ekipleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Köy halkı tehlikede değil." ifadelerini kullandı.

Dün Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığı, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirilmişti.

Ayrıca Kremlin, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

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