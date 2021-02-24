Euro
8.60
Dolar
7.08
BIST 100
1,517.86
Altın
1,808.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı

Meksika'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 200 bin dozluk ilk sevkiyat, başkent Meksiko'daki Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Sinan Doğan   | 24.02.2021
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı

Bolivar

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya teşekkür ederek "Sputnik V aşılarının ülkemize ulaştırılmasında destek veren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Büyükelçi Viktor Koronelli'ye minnettarız. Meksika-Rusya dostluğu güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da açıklamasında, Rusya'dan gelen aşıların yarından itibaren Iztacalco, Tlahuac ve Xochimilco bölgelerinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlara yapılacağını bildirdi.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34.4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51.5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Meksika 180 bin 536 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 43 bin 632 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mart'a kadar uzatıldı
İsrail'de Kovid-19'u reddeden ve aşıya karşı çıkan doktorun sağlık lisansı iptal edildi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı,75 kişi hayatını kaybetti
Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu

Benzer haberler

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüste son 24 saat

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu

İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu
Koronavirüs salgınıyla yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi

Koronavirüs salgınıyla yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi