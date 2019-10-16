Euro
6.52
Dolar
5.89
BIST 100
94,137.22
Altın
1,489.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan 'Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi' çağrısı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." dedi.

Betül Yürük   | 16.10.2019
Rusya'dan 'Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi' çağrısı

New York

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." ifadesinde bulundu. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda görüştü.

Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda "Kürtlerle yapılan deney"in hiçbir yere götürmeyeceğini en başından beri söylediklerini ifade etti.

Suriye'de PKK/PYD/YPG tarafından tutulan DEAŞ savaşçılarıyla ilgili de değerlendirmede bulunana Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi

Benzer haberler

Rusya'dan 'Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi' çağrısı

Rusya'dan 'Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi' çağrısı

BM Güvenlik Konseyinden Barış Pınarı Harekatı açıklaması

'ABD'li diplomatlar Rusya'da gözaltına alındı' iddiası

Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni

Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni
'Güvenli bölge DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek'

'Güvenli bölge DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek'
AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi