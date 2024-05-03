Dolar
32.34
Euro
34.82
Altın
2,299.47
ETH/USDT
3,066.00
BTC/USDT
61,818.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya şeker ihracatını yasakladı

Rus hükümeti şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Rusya şeker ihracatını yasakladı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Moskova

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için şeker ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.

Buna göre, şeker ihracatının 31 Ağustos 2024’e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındığı kaydedildi.

Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Benzer haberler

Rusya şeker ihracatını yasakladı

Rusya şeker ihracatını yasakladı

ABD, Rusya'yı, Ukrayna'da kimyasal silahları "savaş aracı" olarak kullanmakla suçladı

Gazprom 2023'te 629 milyar ruble zarar etti

Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat
Rusya, iklim değişikliği nedeniyle su taşkınlarıyla boğuşuyor

Rusya, iklim değişikliği nedeniyle su taşkınlarıyla boğuşuyor
Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor

Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet