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Dünya

Rusya'dan NATO’nun Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı

Dmitri Chirciu   | 18.10.2021
Rusya'dan NATO’nun Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı

Moskova

Rusya, NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

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