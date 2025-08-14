ABD, Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımları geçici olarak hafifletti
ABD, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirve öncesinde Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların geçici olarak hafifletildiğini duyurdu.
Ankara
ABD Hazine Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların 20 Ağustos'a kadar kaldırıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu muafiyetin Trump ile Putin arasında Alaska'da yapılacak toplantılarla ilgili "olağan ve gerekli" işlemler için olduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu hamlenin Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında dondurulan ya da kısıtlanan mülklerin blokajının kaldırılmasını sağlamadığı kaydedildi.
Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.