Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump'ın, Putin'e Ukrayna'daki savaşı bitirmesi için nadir toprak elementleri teklifinde bulunacağı iddiası

İngiliz "The Telegraph" gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye teşvik için nadir toprak elementlerine erişim imkanı sunmayı planladığını öne sürdü.

Zuhal Demirci  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Trump'ın, Putin'e Ukrayna'daki savaşı bitirmesi için nadir toprak elementleri teklifinde bulunacağı iddiası

Londra

Gazetenin haberinde, Trump'ın yarın Alaska'da Putin'le yapacağı görüşmede çeşitli karlı fırsatlar sunacağı, bunların arasında Alaska'daki doğal kaynakların Rusya'ya açılması ve Rusya'nın havacılık sektörüne yönelik bazı ABD yaptırımlarının kaldırılmasının da yer aldığı iddia edildi.

Haberde, Trump yönetimindeki isimlerden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Rusya ile ekonomik tavizleri değerlendirerek ateşkes sürecini hızlandırmaya çalıştığı kaydedildi.

Habere göre, bu teklifle Rusya’ya, Ukrayna’da kontrolündeki bölgelerde bulunan nadir toprak elementlerine erişim hakkı verilmesi gündemde. Dünya genelinde batarya üretiminde kullanılan lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 10’una sahip Ukrayna'daki en büyük iki lityum yatağı ise şu an Rusya’nın kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.

Haberde, mayısta ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri konusunda anlaşma imzalandığı, yeni maden işletmelerinin Rusya'nın işbirliğiyle daha hızlı faaliyete geçebileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı, artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da mutabakat zaptı imzalanmıştı.

