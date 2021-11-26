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Dünya, Koronavirüs

Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı

Rusya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü 9 Afrika ülkesinden ve Hong Kong’tan yabancıların Rusya'ya seyahatini yasakladı.

Emre Gürkan Abay   | 26.11.2021
Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı

Moskova

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yeni B.1.1.529 varyantının ortaya çıkması nedeniyle ulaşıma yönelik kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "28 Kasım'dan itibaren, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong’tan yabancı ülke vatandaşlarının, Rusya’ya seyahatinin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yeni varyant

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.


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