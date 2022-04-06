Dolar
14.73
Euro
16.04
Altın
1,918.59
ETH/USDT
3,191.90
BTC/USDT
43,600.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlularında teravih namazı kılıyor Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlularında teravih namazı kılıyor
logo
Dünya, Ekonomi

Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Emre Gürkan Abay   | 06.04.2022
Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Moskova

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Mart-1 Nisan’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,99 puan artarak Mart 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 16,7’e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye çıkacağını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı

Benzer haberler

Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Pentagon: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi

ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında 'yaptırımları delmeye çalışmak' suçlamasıyla dava açtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna konusunda hala umutlu ve temkinli iyimseriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna konusunda hala umutlu ve temkinli iyimseriz
Rusya, Ukrayna'nın esir değişimini engellediğini iddia etti

Rusya, Ukrayna'nın esir değişimini engellediğini iddia etti
ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı

ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı