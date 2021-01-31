Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre aralarında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın da bulunduğu 1643 kişi gözaltına alındı.

Emre Gürkan Abay,Dmitri Chirciu   | 31.01.2021
Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya'da göstericiler, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemek için toplanmaya başladı. Başkent Moskova'da kolluk kuvvetleri önlemleri artırırken, bazı göstericiler de gözaltına alındı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova’da, 1643 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.



Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.

Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya ülkeye gelen Yeni Zelandalılara Kovid-19 karantina zorunluluğunu yeniden kaldırdı
Salgın turist istatistiklerinde ezber bozdurdu
Salgında yeni hayata uyumu 'mobil cihazlar' sağladı
İran Sağlık Bakanı: Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz
DSÖ heyeti Vuhan’daki gıda pazarını ziyaret etti

Benzer haberler

Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı

Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı

Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdı

Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Fransa’da güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor

Fransa’da güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, protestolarda ateşe verilen Trablusşam Belediyesini ziyaret etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, protestolarda ateşe verilen Trablusşam Belediyesini ziyaret etti
Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezini görüştü

Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezini görüştü