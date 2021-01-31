Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı
Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre aralarında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın da bulunduğu 1643 kişi gözaltına alındı.
Moskova
Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.
Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova’da, 1643 kişi gözaltına alındı.
Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.
Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.
Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.