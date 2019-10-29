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Dünya

Rusya, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 29.10.2019
Rusya, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirten Şoygu, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullandı.

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