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Dünya

Rusya, Yeni START'taki katılımını askıya alacak

Emre Gürkan Abay   | 21.02.2023
Rusya, Yeni START'taki katılımını askıya alacak

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

Putin, "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.

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