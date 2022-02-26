Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,750.60
BTC/USDT
38,911.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeden kara yoluyla ayrılan vatandaşlar Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapıyorlar Kiev'de sirenler çalıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Rusya veya Belarus'taki taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık sağlanacak

Zeynep Çetinkaya   | 26.02.2022
Rusya veya Belarus'taki taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık sağlanacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 20-25 Şubat'ta Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların, 4 Mart'a kadar Macaristan'daki Tornyosnemeti ve Satoraljaujhely sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BiReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak Macaristan tarafıyla yapılan görüşmelerin neticesine ilişkin bilgi verildi.

Bu süreçte Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlara dair yönlendirmelerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların 4 Mart 2022 tarihine kadar, Tornyosnemeti ve Satoraljaujhely sınır kapıları kullanılarak, Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BiReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağı bildirilmiştir. Macaristan tarafı, uygulamanın sadece Türkiye'ye transit dönüşler için geçerli olacağını ve sürücülerden CMR veya bu duruma ilişkin bir belge talep edilebileceğini belirtmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokakları gece boyu çatışmalara sahne oldu

Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokakları gece boyu çatışmalara sahne oldu

Rusya veya Belarus'taki taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık sağlanacak

Rusya, Ukrayna’ya saldırısını 'istila ve savaş ilanı' olarak yazan basını uyardı

Caparov ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü

Caparov ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü
Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı

Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı
Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmeye başladı

Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmeye başladı