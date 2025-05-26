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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'ya ait 96 İHA'yı gece Moskova dahil bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 96 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Dmitri Chirciu  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Rusya: Ukrayna'ya ait 96 İHA'yı gece Moskova dahil bölgelerimiz üzerinde vurduk

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

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Gece, Rus hava savunma sistemlerince 96 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 31'inin Bryansk, 16'sının Belgorod, 11'inin Kursk, 9'unun Tula, 8'inin Oryol, 6'sının Moskova, geriye kalanların da Kaluga, İvanovo, Ryazan, Vladimir, Yaroslavl bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkede bulunan birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son günlerde İHA'lar ile Rus topraklarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını açıklamıştı.

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