Rusya: Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik dün uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Moskova
Konaşenkov, Rus birliklerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun, dün, Ukrayna'daki enerji altyapı tesislerini vurduğunu belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetler, 10 Şubat'ta gün boyunca denizden, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi ve ulaşım sisteminin işleyişini sağlayan kritik öneme sahip enerji sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı düzenledi." dedi.
Saldırının hedeflerine ulaşıldığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu ifade eden Konaşenkov, "Yoğun enerji gerektiren askeri sanayi üretim fabrikalarının çalışmaları durduruldu. Ayrıca, yabancı silah, mühimmat ve rezervlerin demir yolu ile çatışma bölgelerine ulaşımı engellendi." diye konuştu.
"ABD yapımı topçu sistemleri vuruldu"
Konaşenkov, çeşitli bölgelerdeki çatışmalarda 400'e yakın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 7 mühimmat deposu ile ABD üretimi "AN/TPQ-50" radar istasyonu, 7 adet "M777" ve "M109 Paladin" topçu sistemi, Polonya yapımı "Krab" obüsünün yok edildiğini aktardı.
Ayrıca, Ukrayna ordusuna ait 19 İHA ile 5 ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS füzesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 384 uçak, 207 helikopter, 3 bin 88 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 826 tank ve zırhlı araç, 1015 çok namlulu roketatar, 4 bin 61 obüs ve havan topu, 8 bin 326 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.