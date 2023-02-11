Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,526.00
BTC/USDT
21,731.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik dün uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 11.02.2023
Rusya: Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Moskova

Konaşenkov, Rus birliklerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, dün, Ukrayna'daki enerji altyapı tesislerini vurduğunu belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetler, 10 Şubat'ta gün boyunca denizden, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi ve ulaşım sisteminin işleyişini sağlayan kritik öneme sahip enerji sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı düzenledi." dedi.

Saldırının hedeflerine ulaşıldığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu ifade eden Konaşenkov, "Yoğun enerji gerektiren askeri sanayi üretim fabrikalarının çalışmaları durduruldu. Ayrıca, yabancı silah, mühimmat ve rezervlerin demir yolu ile çatışma bölgelerine ulaşımı engellendi." diye konuştu.

"ABD yapımı topçu sistemleri vuruldu"

Konaşenkov, çeşitli bölgelerdeki çatışmalarda 400'e yakın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 7 mühimmat deposu ile ABD üretimi "AN/TPQ-50" radar istasyonu, 7 adet "M777" ve "M109 Paladin" topçu sistemi, Polonya yapımı "Krab" obüsünün yok edildiğini aktardı.

Ayrıca, Ukrayna ordusuna ait 19 İHA ile 5 ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS füzesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 384 uçak, 207 helikopter, 3 bin 88 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 826 tank ve zırhlı araç, 1015 çok namlulu roketatar, 4 bin 61 obüs ve havan topu, 8 bin 326 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü
İçişleri Bakanı Soylu: Depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru görev yapıyor
10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi
KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı
Bakırköy'de arızalanan İETT otobüsü trafiği aksattı

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik

Rusya: Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik

Rusya, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu

Rusya: Türk yönetimi depremlerin yıkıcı sonuçlarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyor

Ukrayna: Rusya'nın bugün fırlattığı 71 füzeden 61'i imha edildi

Ukrayna: Rusya'nın bugün fırlattığı 71 füzeden 61'i imha edildi
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'daki ulaşım altyapısının onarımı için 50 milyon dolarlık hibe

Dünya Bankası'ndan Ukrayna'daki ulaşım altyapısının onarımı için 50 milyon dolarlık hibe
Kremlin: Türkiye’ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek

Kremlin: Türkiye’ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet