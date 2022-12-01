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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 01.12.2022
Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka yerleşim birimini ele geçirdi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Moskova

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurdyumivka yerleşim birimi tamamen kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Andriyivka, Bilogorivka ve Perşe Travnya yerleşim birimlerinin Rus güçlerince kontrol altına alındığı dün açıklanmıştı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmıştı.

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