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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukraynalı esir askerleri vermek istemediğimiz yönündeki iddialar yalan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ülkesinin bazı esir Ukraynalı askerleri vermek istemediği iddialarının yalan olduğunu belirterek "Kiev yönetimi bunlardan ancak 279 askeri aldı. Geriye kalan 700'e yakın kişi kendi evine dönebilirdi." dedi.

Dmitri Chirciu  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Rusya: Ukraynalı esir askerleri vermek istemediğimiz yönündeki iddialar yalan

Moskova

Mariya Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında esir asker takası sürecini değerlendirdi.

Ukrayna'nın bu süreci sabote ettiğini savunan Zaharova, bu yıl Rusya Savunma Bakanlığının takas için 935 Ukraynalı askerden oluşan liste hazırladığını ve konuyla ilgilenen Koordinasyon Merkezine ilettiğine dikkati çekerek, "Kiev yönetimi, bunlardan ancak 279 askeri aldı. Geriye kalan 700'e yakın kişi kendi evine dönebilirdi." diye konuştu.

Ukrayna yönetiminin, "Rusya tarafından aşırılıkçı ve terörist olarak belirlenen milliyetçi askerlere, yabancı paralı savaşçılara odaklandığını" belirten Zaharova, "Kiev yönetimi, seferber edilen kendi vatandaşlarına ilgi göstermiyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın bazı Ukraynalı esirleri vermek istemediği yönündeki iddialar hakkında ise "Rusya'nın Ukraynalı deniz piyadesi askerlerini takas listelerine dahil etmek istemediği yönündeki iddialar, kesinlikle yalan." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu askerlerin takas listesine dahil edildiğini söyleyen Zaharova, Rusya’nın takas sürecinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın, "Rusya’nın uluslararası gözlemci ve doktorların Ukraynalı esirlerini ziyaret etmesine izin vermediği" yönündeki açıklamasını da "yalan" olarak nitelendiren Zaharova, Kiev yönetiminin tamamen Batı'nın etkisi altında olduğunu belirtti.

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