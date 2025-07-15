Rusya: Trump’ın Kremlin’e yönelik seyirlik ültimatomunu umursamadık
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kremlin’e “seyirlik ültimatom” verdiğini belirterek, “Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı.” dedi.
Moskova
Medvedev, Trump’ın, Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidine yazılı açıklamayla karşılık verdi.
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Trump’ın tehdidini dünyanın merakla beklediğini belirten Medvedev, "Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı." ifadelerini kullandı.
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ABD Başkanı Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.