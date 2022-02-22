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Dünya

Avustralya Başbakanı Morrison, Rusya'nın Ukrayna'dan 'koşulsuz' geri çekilmesini istedi

Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına karşı çıkan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir." dedi.

Recep Şakar   | 22.02.2022
Avustralya Başbakanı Morrison, Rusya'nın Ukrayna'dan 'koşulsuz' geri çekilmesini istedi

Melbourne

Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına karşı çıkan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Tazmanya eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına tepki gösterdi.

Rusya'nın aldığı kararı "Kabul edilemez, sebepsiz ve haksız" olarak tanımlayan Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir." diye konuştu.

Alınan kararın Rusya ve Rusya'yı destekleyen ülkelere zarar vereceğini dile getiren Morrison, "Barış gücü olduklarına dair söylemleri saçmalık. Onlar Ukrayna'nın egemen topraklarına girdiler. Diğer ülkeler Rusya'ya güçlü ve şiddetli yaptırımlar uyguladığı anda bizde sağlam adımlarla ve aynı hızla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin, yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

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