Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,922.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını 'uygun hale getirecek'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerinin personel sayısını "uygun hale" getireceklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 12.02.2022
Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını 'uygun hale getirecek'

Moskova

Zaharova, Ukrayna'daki duruma ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

ABD ile İngiltere'nin Ukrayna'daki süreçleri etkilediğini ve bu ülkeye silah ve askeri eğitmen gönderdiğini belirten Zaharova, "Amerikalı ve İngiliz meslektaşlarımızın, Ukrayna'da güvenlik durumunu önemli ölçüde zorlaştıracak bazı askeri harekatların hazırlandığını bildikleri sonucuna varıyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı Batı ülkelerinin daha önce Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanları ile ailelerini tahliye etme kararı aldıklarını anımsatan Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu durumda, Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin olası kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna’daki Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi
Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 banka şubesi kapandı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 8 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi
Fransa, AB dışından gelen aşılı yolculara yönelik Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı

Benzer haberler

İngiliz Bakan Heappey: Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak

İngiliz Bakan Heappey: Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak

Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını 'uygun hale getirecek'

Dünyanın gözü Ukrayna etrafındaki askeri hareketliliklere çevrildi

ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının önemli bölümünü tahliyeye hazırlanıyor

ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının önemli bölümünü tahliyeye hazırlanıyor
Karadeniz’de 30’dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak

Karadeniz’de 30’dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak
Salgın Antalya'daki yerleşik yabancı sayısını artırdı

Salgın Antalya'daki yerleşik yabancı sayısını artırdı