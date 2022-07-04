Dolar
16.83
Euro
17.60
Altın
1,808.01
ETH/USDT
1,095.70
BTC/USDT
19,527.00
BIST 100
2,456.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - VTR
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da toplam 230 uçak ve 706 çok namlulu roketatar yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 24 Şubat'tan bu yana 230 uçak ve 706 çok namlulu roketatarın yok edildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 04.07.2022
Rusya: Ukrayna'da toplam 230 uçak ve 706 çok namlulu roketatar yok edildi Fotoğraf: Narciso Contreras/AA

Moskova

Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna arasında 4 aydan fazla süredir devam eden savaşta, Rus ordusunun eylemlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun tüm yönlerde "önemli ölçüde" kayıplar yaşadığını ileri süren Konaşenkov, Harkiv kentinde yaklaşık 200 Ukrayna askeri ile 19 teçhizatı içeren birliklerin konuşlandığı geçici merkezin yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu belirtti.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna güçlerine ait 7 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ile "Grad" çok namlulu roketatar bataryasının imha edildiğini, son 24 saatte "Su-25" tipi savaş uçağı ile 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Ukrayna güçlerine ait 11 "Uragan" çok namlulu roketatarın ele geçirildiğini aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 230 uçak, 134 helikopter, 1448 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 904 tank ve zırhlı araç, 706 çok namlulu roketatar, 3 bin 84 obüs ve havan topu ile 4 bin 2 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, İtalya'da buz kütlesi çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
Narkotik operasyonlarında 75 ilde bir haftada 3 bin 675 şüpheli yakalandı
İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'ye geliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den Türkiye'ye ziyaret

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'da toplam 230 uçak ve 706 çok namlulu roketatar yok edildi

Rusya: Ukrayna'da toplam 230 uçak ve 706 çok namlulu roketatar yok edildi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO’nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek

Rusya’nın NATO Zirvesi kararlarına tepkisi

Ukrayna'nın Odessa kentinde mayın tehlikesi nedeniyle denize girilmiyor

Ukrayna'nın Odessa kentinde mayın tehlikesi nedeniyle denize girilmiyor
Avustralya, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi

Avustralya, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi
Rusya: Rus güçleri, Ukrayna’nın Lisiçanks kentini kontrol altına aldı

Rusya: Rus güçleri, Ukrayna’nın Lisiçanks kentini kontrol altına aldı