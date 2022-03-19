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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı

Ali Cura   | 19.03.2022
Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı

Moskova

Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.

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