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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’ya ait 2 helikopter Rusya’nın Bryansk bölgesine saldırdı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna’ya ait 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 14.04.2022
Rusya: Ukrayna’ya ait 2 helikopter Rusya’nın Bryansk bölgesine saldırdı

Moskova


Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya ait ağır silahlar taşıyan 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesine girdiği belirtildi.

Alçak irtifada uçan helikopterlerin en az 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, “En az altı sivil binanın hasar gördüğü saldırıda 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.” denildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



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