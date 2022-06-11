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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalan Sırbistan hem Rusya hem de AB ile iyi ilişkiler istiyor

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Jahja Muhasilovic, Sırbistan'ın Rusya ile geleneksel ilişkilere sahip olduğunu, Avrupa'ya ise bağlılık beslediğini söyledi.

Ahmet Nurduhan, Lejla Biogradlija   | 11.06.2022
Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalan Sırbistan hem Rusya hem de AB ile iyi ilişkiler istiyor Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Muhasilovic, Rusya-Ukrayna savaşında "tarafsız" bir politika yürütmeye çalışan Sırbistan'ın, hem Avrupa Birliği (AB) hem de Rusya ile ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Sırbistan'ın, Avrupa'daki birçok ülkeye kıyasla, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta tarafsız kalmayı tercih ettiğinin altını çizen Muhasilovic, "Sırbistan'ın bu tutumu birçok sebepten kaynaklanıyor. Sırbistan ve Rusya halkları kültürel, etnik ve dini anlamda benzerler. Bu sebepten Sırbistan'da, Rusya'ya karşı bir sempati besleniyor." diye konuştu.

Bu sempatinin Sırbistan'ın dış ve iç politikalarını da etkilediğini belirten Muhasilovic, "Sırbistan bu nedenle talihsiz bir durumda çünkü neredeyse bütün Avrupa Rusya'ya karşı ve Ukrayna'yı destekliyor." dedi.

Muhasilovic öte yandan ekonomik ve askeri verilere bakıldığında Sırbistan'ın Rusya'dan çok Avrupa'ya bağlı olduğunu söyledi.

Ticari alanda Avrupa'ya bağlı

Sırbistan'ın kültürel değerlerin yanında Rusya'ya enerji alanında ihtiyaç duyduğunu da ifade eden Muhasilovic, "Sırbistan'ın ticari alanda Avrupa'ya olan bağlılığı aynı alanda Rusya'ya olan bağlılığından on kat daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Muhasilovic, Sırbistan'ın Rusya ile sınırının bulunmadığını, Avrupa'ya daha yakın olduğunu anımsatarak ülkenin gaz tedarikinde, Bulgaristan ve Macaristan ile iş birlikleri oluşturabileceğini kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yürüttüğü denge politikasının seçmen kitlesini hoşnut etmeye yönelik olduğunu belirten Muhasilovic, Vucic'in siyasi anlamda Batı'ya daha yakın olduğunu ifade etti.

Lavrov'un iptal olan Sırbistan ziyaretinin iki ülke ilişkilerine etkisi

Muhasilovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un iptal olan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini düşündüğünü dile getirerek "Rusya şu an iyi ilişkiler içerisinde olduğu ülkeler ile ilişkilerini bozabilecek bir lükse sahip değil. Rusya'nın Batı'dan gelen baskılar karşısında dostlara ihtiyacı var." dedi.

Sırbistan'ın "askeri tarafsızlık" tutumunun Rusya'nın işine geldiğini aktaran Muhasilovic, Rusya'nın küçük bir ülke olmasına rağmen Sırbistan ile ilişkilerini bozmak istemediğini kaydetti.

Sırp lider Vucic, Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolundan ayrılmayacağını açıkladı

İsviçre'nin Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’na (WEF) katılan ve yerel medyaya açıklamada bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin AB'ye üyelik yolundan ayrılmayacağını belirterek ülkelerin ayakta kalmak ve ilerlemek için AB'ye ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Vucic, "AB'nin bizim için neler yaptığını, beraber neler yaptığımızı anlatmadığımız için suçluyuz. Sırbistan'ın AB yolundan ayrılmaması gerektiğine inanıyorum. Ülkelerin yaşaması, ayakta kalması ve ilerlemesi gerekir. Bunun için AB'ye ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın gündeminde değil

Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine Vucic, "Şimdilik böyle bir gündemimiz yok. Gelecekte ne olur, hayat ne getirir bilemem. Yeminler edip hiçbir şey yapmamak yerine yemin etmeyip bir şeyler yapmayı tercih ederim." demişti.

Aleksandar Vucic, ülke çıkarlarını koruduğunu ifade ederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tüm Avrupa'da tutumunu değiştirmeyen tek ülke olduklarını savunmuştu.

Rusya ile gaz alımı noktasında görüşmelere devam ettiklerini kaydeden Vucic, "İyi bir fiyat teklifi alacağımızı umuyorum. Bununla birlikte devam eden görüşmeler sonucu miktarın da yüksek olmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti; Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ancak şaşırmadığını söylemişti.

Sırbistan'da 4 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Vucic, yeni dönemde AB üyeliği için hızlı adımlar atacaklarını, ülkeye ilişkin kararları da kimseye bağımlı kalmadan alacaklarını vurgulamıştı.

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