Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 9. gününe girdi. Şiddetli saldırılara maruz kalan Ukrayna’nın Harkiv şehri Rus ordusuna direniyor.
Ankara
Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti.
- BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti
- Zelenskiy'den, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeme kararına sert eleştiri
- Fransa nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı
- Rusya, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
- Kiev'den kaçış sürüyor
Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin 72 saat içinde işgalcilere teslim edileceğine dair kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini belirten Terehov, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını ifade etti.
Harkiv Belediyesi Basın Servisinden yapılan açıklamada da bugüne kadar Harkiv’e düzenlenen bombardıman ve çatışmalarda 5'i çocuk ve 122'si sivil olmak üzere 188 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Rusya, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.
Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, “Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır.” ifadesine yer verildi.
Zelenskiy'den NATO'ya eleştiri
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi.
Düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteleyen Zelenskiy, şöyle devam etti:
"NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor."
Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yanaRusya'nın nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti.
Kirby, "Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmedik ve elbette ki bunu her gün yaptığımız gibi yakından takip ediyoruz. Şunu da yine ifade etmeliyim ki Bakan (Lloyd) Austin stratejik caydırıcılığımıza güveniyor ve kendi ülkemizi savunmamız konusunda rahat.” dedi.
Fransa nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığını belirtti.
Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Rus kuvvetlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırının her türlüsünü şiddetle kınadığı kaydedildi.