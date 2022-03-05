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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna, Rusya’nın ateşkese uymadığı için iki kentte tahliyenin durdurulduğunu açıkladı

Meiramgul Kussainova   | 05.03.2022
Ukrayna, Rusya’nın ateşkese uymadığı için iki kentte tahliyenin durdurulduğunu açıkladı

Kiev

Ukrayna, Rusya’nın ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerindeki tahliye operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, yaptığı açıklamada, Rusya’nın daha önce insanları tahliye etmek için varılan ateşkes anlaşmasına uymadığını belirtti.

Timoşenko, bu nedenle Mariupol ve Volnovaha kentlerinde tahliye operasyonunu durdurduklarını ifade ederek, “Rus tarafı ateşkese bağlı kalmıyor, Mariupol’e ve çevresine ateş açmaya devam ediyor.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce, ülkenin güneydoğusundaki Mariupol ve doğusundaki Volnovaha kentleri için Ukrayna güçleriyle tahliye üzerinde ateşkes sağladıklarını açıklamıştı.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin iş birliğinde yapılacak söz konusu operasyonda, Mariupol ve Volnovaha kentlerinden yaklaşık 215 bin sivilin Zaporijya bölgesine tahliye edileceği bildirilmişti.

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