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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

Yusuf Özcan   | 05.03.2022
Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Paris

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Rus kuvvetlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırının her türlüsünü şiddetle kınadığı kaydedildi.

Macron'un Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda Fransa'nın uluslararası ortaklarıyla BMGK'yi acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Ukrayna'daki yetkililerin nükleer tesislerin kontrolü sağlaması için Rusya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" askeri eylemlerine son vermesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Macron'un Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un Grossi'nin Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği konusundaki çabalarını desteklediği kaydedildi.

Fransa'nın ortaklarıyla gelecek saatlerde Ukrayna'daki 5 nükleer tesisin güvenliği konusunda UAEA'nın kriterleri doğrultusunda somut önlemler önereceği ifade edilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın bu temelde anlaşma yapması ve nükleer tesislerin güvenliğini sağlaması gerektiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlenmişti. Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

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