Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,625.90
BTC/USDT
39,035.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız
logo
Dünya

ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı

ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden ve 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular, 4 bin kilometrelik yolculuklarının son durağı olan başkent Washington DC'den önceki durakları Maryland eyaletine ulaştı.

Dildar Baykan Atalay   | 05.03.2022
ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı

Washington

"People's Convoy" (Halkın Konvoyu) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün sürecek ve toplam 4 bin kilometre katedecekleri yolculuklarına devam ediyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Ohio eyaletinden yola çıkan kamyoncular, akşam saatlerinde Washington DC'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Maryland eyaletinin Hagerstown bölgesine geldi.

Kamyoncular, Hagerstown kentinde destekçileri tarafından Amerikan bayraklarıyla karşılandı.

Kamyon şoförleri Washington DC'deki ana yolları kapatmaya hazırlanıyor

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin, 5 Mart Cumartesi günü Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek vereceği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı

ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya ve Romanya'ya gidecek

Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde

ABD Başkanı Biden: Rus saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın﻿﻿ güvenliğine de karşıdır

ABD Başkanı Biden: Rus saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın﻿﻿ güvenliğine de karşıdır
Blinken: Rusya ile savaş riski taşıdığı için Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturamayız

Blinken: Rusya ile savaş riski taşıdığı için Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturamayız
ABD'nin BM Büyükelçisi: Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı

ABD'nin BM Büyükelçisi: Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı