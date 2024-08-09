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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna ordusuyla çatıştığı Kursk’ta tahkimatını artırıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk’a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini bildirirken, Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edildi.

Emre Gürkan Abay  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Rusya, Ukrayna ordusuyla çatıştığı Kursk’ta tahkimatını artırıyor

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kursk bölgesine askeri konvoylarla tahkimat yapıldığı belirtildi.

Konvoylarda askerlerin yanı sıra tankların da bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca çok sayıda BM-21 Grad roketatar ve topun da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Rus sosyal medyasında ve basınında çıkan haberlerde, Wagner paralı savaşçılarının da Kursk’a gittiği iddia edildi.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen “Razgruzka Wagnera” adlı Telegram kanalında yer alan açıklamada, “Güçlerimiz Anavatan'ın yardımına gelmeye ve gelecek ilk çağrıda muharebe düzeninde konuşlanmaya hazırdır. Her zaman olduğu gibi.” ifadelerine yer verildi.

Olay

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Kursk’taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiğini aktarmıştı.

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