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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine İHA ile saldırısında 3 kişi öldü

Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye İHA ile düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine İHA ile saldırısında 3 kişi öldü

Moskova

Telegram kanalından açıklamada bulunan Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Starovoyt, "Apanasovka köyündeki bir sivil arabaya Ukrayna'ya ait İHA'dan patlayıcı cihaz atıldı. Maalesef arabada bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

9 Nisan'da Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine topçu sistemleriyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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