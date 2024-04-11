Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine İHA ile saldırısında 3 kişi öldü
Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye İHA ile düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Moskova
Telegram kanalından açıklamada bulunan Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.
Starovoyt, "Apanasovka köyündeki bir sivil arabaya Ukrayna'ya ait İHA'dan patlayıcı cihaz atıldı. Maalesef arabada bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
9 Nisan'da Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine topçu sistemleriyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.