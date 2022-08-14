Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,979.20
BTC/USDT
24,483.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 14.08.2022
Rusya: Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik

Moskova

 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 66. Mekanize Tugayı'nın geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 40 kadar asker ile 9 askeri teçhizatın yok edildiğini savunan Konaşenkov, Herson bölgesinde 63. Mekanize Tugayı'na ait 35 asker ile 15 zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, ayrıca, Donetsk bölgesinde 53. Mekanize Tugayı'na ait 200 kadar asker ile 15 askeri teçhizatın da yok edildiğini ileri sürerek, "Rusya Silahlı Kuvvetlerinin saldırı eylemleri sonucu Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait radar istasyonu, 4 mühimmat deposu, 9 yönetim merkezi ile 2 insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1738 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 303 tank ve zırhlı araç, 798 çok namlulu roketatar, 3 bin 298 obüs ve havan topu ve 4 bin 88 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi
İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik

Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv

Rusya: Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Peski yerleşim birimi ele geçirildi

Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerden biri varış yeri olan İtalya'ya ulaştı

Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerden biri varış yeri olan İtalya'ya ulaştı
Ukrayna'da yerinden edilen siviller günler süren yolculuktan sonra kamplara ulaşabiliyor

Ukrayna'da yerinden edilen siviller günler süren yolculuktan sonra kamplara ulaşabiliyor
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 293 tank ve zırhlı araç imha ettik

Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 293 tank ve zırhlı araç imha ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet