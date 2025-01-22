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Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna krizine dair olası anlaşmaların, ihlalleri engelleyen mekanizma içermesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile krizin çözümüne ilişkin yapılabilecek anlaşmaların, ihlalleri engelleyen mekanizma içermesi gerektiğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Rusya: Ukrayna krizine dair olası anlaşmaların, ihlalleri engelleyen mekanizma içermesi gerekiyor

Moskova

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile başkent Moskova’da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından Rusya ile Kırgızistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan işbirliği programını imzaladı. İşbirliği programının imzalanmasından sonra ise basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Lavrov, Rusya ve Kırgızistan'ın küresel ve bölgesel sorunlara yönelik yaklaşımlarının uyuştuğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğündeki normlara uyulması gerektiğini vurguladık. Bu prensiplere saygı gösterilmesi, prensiplerin duruma göre değil bütünüyle uygulanması gerekiyor." dedi.

Avrasya bölgesindeki güvenlik konusuna değinen Lavrov, terör ve aşırıcılıkla mücadeledeki girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, Kırgızistan ile Avrasya Ekonomi Topluluğu (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi platformlarda işbirliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

Ukrayna krizine değinen Lavrov, şunları kaydetti:

"Görüşmede, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma ve bu krizin nedenlerinin ortadan kaldırılarak çözülmesi gerektiği konusundaki kararlığımızı teyit ettik. Bu olmadan çatışmaların sona erdirilmesinin imkansız olduğu yönündeki anlayış, Avrupa ve ABD de dahil birçok ülkede hakim olmaya başladı. Bu konuda ancak ihlalleri engelleyen mekanizmayı içerecek güvenilir ve yasal anlaşmalar yapılabilir."

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev de Rusya ile ilişkilerin her yönde geliştiğini belirtti.

Ülkesinin bu yıl KGAÖ'de başkanlık ettiğine dikkati çeken Kulubayev, bu kapsamda barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik belirlenen hedef ve görevlerin yerine getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

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