Dolar
18.58
Euro
18.11
Altın
1,679.79
ETH/USDT
1,290.20
BTC/USDT
19,097.00
BIST 100
3,571.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine Ukrayna tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 11.10.2022
Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi

Moskova

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda, elektrik trafo merkezinin hedef alındığını kaydeden Gladkov, "Füzeler, trafo merkezinin transformatörüne zarar verdi. Şu anda iki binden fazla kişinin elektriği kesildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok." dedi.

Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, hasarın kısa sürede onarılacağını söyledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı
Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi
Edirneliler Tunca Nehri'nin ardından Meriç'in de kum adacıklarından temizlenmesini istedi

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Moldova, Rusya'yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı

Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı

NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur

NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur
Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi

Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi
Nissan, Rusya'dan çekileceğini açıkladı

Nissan, Rusya'dan çekileceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet