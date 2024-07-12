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Dünya

Rusya: (Türkiye ile Suriye ilişkileri) Ortaklarımızı her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Rusya: (Türkiye ile Suriye ilişkileri) Ortaklarımızı her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını belirterek "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Astana formatının Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu kaydeden Zaharova, "Astana formatında Türk ortaklarımızla yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Zaharova, "(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci) Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." dedi.

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