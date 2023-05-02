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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, orduya yeterli miktarda mühimmat sevk edildiğini söyledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, orduya yeterli miktarda mühimmat sevk edildiğini belirterek, "Genel olarak savunma sektörü, ordunun ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, orduya yeterli miktarda mühimmat sevk edildiğini söyledi

Moskova

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Batı'nın eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini, Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini ifade eden Şoygu, "Batılı ülkelerden benzeri görülmemiş askeri desteğe rağmen düşman ciddi kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla askerini kaybetti. Askerlerimiz 8 uçak, 277 insansız hava aracı (İHA), 430 tank ve zırhlı araç, 18 çok namlulu roketatar, 225 obüs ve havan topunu yok etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Batı tarafından sevk edilen silahları imha etmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ülkesinde savunma alanında faaliyet gösteren işletmelere üretimlerini artırma yönünde talimat verildiğine dikkati çeken Şoygu, söz konusu alanda devletin siparişlerinin yerine getirilmesi sürecini denetim altında tuttuklarını aktardı.

Şoygu, "Sonuç olarak 2022'nin başlangıcı ile kıyasla özellikle talebi olan silah alımı 7 kat, genel silah türlerinin alımı 2,7 kat arttı. Düşmanı yenilgiye uğratmak için Rusya Silahlı Kuvvetlerine yeterli miktarda mühimmat sevk edildi. Genel olarak, savunma sektörü, ordunun ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine de işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmeme risklerini zamanında tespit etmek ve hızlı şekilde gerekli önlemler almak gerekiyor." diye konuştu.

Savunma alanında faaliyet gösteren "Taktik Füze Silahları" fabrikasının devlet siparişlerini zamanında yerine getirdiğini dile getiren Şoygu, "Yüksek hassasiyetli silah üretimi hacmini en kısa sürede iki katına çıkarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

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