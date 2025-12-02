Rusya: MIDVOLGA-2 tankerine İHA saldırısı düzenlendi
Rusya Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorflot), MIDVOLGA-2 tankerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, gemide ağır bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.
Moskova
Rosmorflot'tan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de bugün saldırıya uğradığı belirtilen MIDVOLGA-2 tankerinin durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.
Geminin Karadeniz'de TSİ 08.00'de İHA saldırısına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Geminin üst yapısında hafif hasar meydana gelirken, gemi su almadı. Sinop Limanı'na kendi başına hareket eden gemide yaralı bulunmuyor." ifadeleri yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğradığını bildiren MIDVOLGA-2 tankerinin Sinop'a doğru seyrettiği belirtilmişti.