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Dünya

Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Dmitri Chirciu   | 10.06.2021
Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın geçen ay bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği anımsatıldı.

Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçisi Olivera Çauşevska-Dimovska'nın Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu önlemin Kuzey Makedonya tarafının Rus diplomatı sınır dışı etme yönündeki "nedensiz" kararına karşı alındığı kaydedildi.

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