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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Karadeniz'de seyrüseferle ilgili teklifleri inceliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer serbestisiyle ilgili olarak ilettiği belirtilen teklifi Rus makamların incelediğini bildirdi.

Ali Cura  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Rusya: Karadeniz'de seyrüseferle ilgili teklifleri inceliyoruz Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Moskova

Lavrov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında olası barış müzakereleri ve yeni tahıl anlaşmasına ilişkin önerileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz'de gemi taşımacılığına ilişkin girişimine yönelik soruyu cevapladı.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna krizinin çözümüne çok büyük önem verdiğine dikkati çeken Lavrov, Türk yönetiminin Kiev temsilcileriyle müzakereler için birçok defa platform sağladığını ifade etti.

Bu platform dahilindeki temaslar çerçevesinde 2022 baharında bir anlaşma taslağı üzerinde Rus ve Ukraynalı temsilcilerin mutabakata vardığını ve bu taslağın paraflandığını anımsatan Lavrov, Temmuz 2022'de de İstanbul'da Ukrayna gıda ihracatına ilişkin Karadeniz Girişimi ve gıda ürünlerinin ihracatının normalleşmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını belirtti.

Lavrov, "Tüm bu anlaşmalar daha sonra Kiev tarafından reddedildi veya uygulanmadı. Ukraynalılar, başlangıçtaki barış anlaşması taslağını basitçe terk etti. İnsani koridor kapsamında Rus gemilerine ve kıyı altyapısına yönelik saldırı ve provokasyonlar gerçekleştirmek için Karadeniz Girişimi'ni kullandılar." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'ya Karadeniz'de seyrüsefer ile ilgili teklif aldığını söylediğini hatırlatan Lavrov, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de benzer fikirleri söylüyor. Şu anda yetkili makamlar tarafından inceleniyor. Ancak şu ana kadar Rusya'nın çıkarlarını dikkate alma isteğini gösteren yeni bir şey bulmadık." diye konuştu.

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